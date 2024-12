Europa besluit: wolf wordt minder streng beschermd

De vijftig lidstaten van de Raad van Europa hebben in Straatsburg ingestemd met de verlaging van de internationale beschermingsstatus van de wolf.

De wolf geniet over enige tijd niet meer dezelfde uitzonderlijke beschermingsstatus als de beer en de dolfijn. Hij komt in de categorie ‘wild zwijn’.

Dat besluit is dinsdag 3 december genomen door het permanente comité voor de Conventie van Bern, een internationaal verdrag over het behoud van in het wild voorkomende diersoorten in Europa. Bijzondere aandacht besteedt het verdrag aan kwetsbare soorten. Het comité komt één keer per jaar bijeen.

Bert-Jan Ruissen (52), Europarlementariër namens de SGP, spreekt in Brussel van een ‘heuglijke dag’. Hij was in november 2022 een van de initiatiefnemers voor een resolutie over de bescherming van de wolf in het Europees Parlement.

In december 2023 volgde een voorstel om de beschermde status te verlagen van de Duitse Eurocommissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Een wolf had Dolly vermoord

Het dossier was in een stroomversnelling geraakt nadat een wolf Dolly had vermoord, de dertigjarige lievelingspony van Von der Leyen. Boeren sloegen al jaren geleden alarm over het oprukkende wild.

Zeker Duitsland ondervindt veel overlast, maar ook in België en in Nederland leidt de rigoureuze bescherming van het roofdier tot meer en meer incidenten.

Nadat ook de Europese Raad van ministers (niet te verwarren met de Raad van Europa) akkoord was gegaan met het voorstel, kon de wolf ter stemming komen in de Conventie van Bern, waar de Europese Unie als één blok van 27 landen stemde voor verlaging van de beschermingsstatus. Elf niet-EU-landen stemden mee, waardoor de vereiste tweederde meerderheid comfortabel werd gehaald.

De wolf ‘onttrekken aan de natuur’

Het besluit zal niet meteen rechtsgeldig zijn. ‘Eerst moet de Commissie de Habitatrichtlijn aanpassen,’ vertelt Ruissen. ‘De wolf moet uit de bijlage met strikt beschermde dieren naar die met gewoon beschermde dieren.’ Vervolgens moet die aanpassing weer langs de Europese Raad en het Europees Parlement. ‘Het kan snel gaan. Voor Von der Leyen is dit een belangrijk onderwerp.’

Als de wolf zijn strikt beschermde status kwijt is, mag ‘beheer worden toegepast’, zegt Ruissen. ‘We mogen de wolf dan “onttrekken aan de natuur”, zoals ze dat hier noemen. Afschieten dus.’ Wel gelden er nog steeds beperkingen. Ingrijpen mag bij de nieuwe status alleen als er een ‘gunstige staat van instandhouding’ is. Niet de hele wolvenpopulatie mag worden geëlimineerd.

In (delen van) veel Europese landen mag de wolf al wel worden bejaagd. Hij is vogelvrij in heel Oost-Europa, Griekenland, Spanje boven de rivier de Duero en de Finse rendiergebieden.

Verlaging beschermingsstatus wolf Europa

Het besluit om de status van de wolf te verlagen is volgens Ruissen een zegen voor de veiligheid en leefbaarheid van het platteland, vooral op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. ‘Door de groeiende wolvenpopulatie zien we de aanvallen op vee toenemen, en het is zorgelijk dat de wolf steeds dichter bij de mens komt. Er zijn kinderen die niet meer op de fiets naar school komen vanwege wolven.’

Argumenten dat de wolf op natuurlijke manier de wildstand reguleert, verwijst Ruissen naar het rijk der fabelen. ‘De zwakke exemplaren op de Veluwe zijn allang op. Daar zet de wolf zijn tanden in gezond wild.’