Zonder de particuliere belegger stort de huurmarkt in

Zo’n 80 procent van de huisbazen bezit slechts één woonhuis. Deze particuliere beleggers verhuren aan meer dan één miljoen Nederlanders. Zij zijn de ruggengraat van de huizenmarkt. Zonder hen stort de huurmarkt in, schrijft Hella Hueck.

Laatst hadden we op de redactie vijf studenten van de school voor journalistiek in Utrecht op bezoek die voor ons onderzoek doen. ‘Wie woont er in de stad?’ vroeg ik ze. Eentje was het gelukt een kamer te vinden. Eéntje! De rest woonde nog bij hun ouders of had een kamer gevonden, van Abcoude tot Alphen aan den Rijn.

De laatste maanden is onder studenten paniek uitgebroken. Uit enquêtes onder huizen van studentenverenigingen blijkt dat een kwart van de huizen wellicht wordt verkocht, omdat het voor verhuurders niet meer rendeert. De student wordt de stad ­uitgejaagd. Net als de verpleegster en de ­politieagent.

De reden: de Wet betaalbare middenhuur. Naast de sociale huursector hebben we er nóg een gereguleerde huursector bijgekregen: de middenhuur. Dat klinkt lekker ferm en doortastend, reguleren. Maar de wet pakt dramatisch uit. Door het puntenstelsel van sociale huur uit te breiden naar woningen die eerst tot de vrije sector behoorden en de huur te maximeren op 1.100 euro per maand kan het voor verhuurders niet meer uit. Het aantal huurhuizen neemt af. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank pleit voor het terugdraaien van de wet.

Het moet leiden tot herbezinning in de politiek. En tot een herwaardering van de particuliere huizenbezitter. Jarenlang zijn ze weggezet als malafide huisjesmelkers, die huurders het vel over de neus trekken en ze laten verrekken met lekkende daken en ­haperende cv-ketels. Onterecht. Weg met die term. De meesten voelen zich verant­woor­delijk voor hun verhuurders en nemen onderhoud serieus. Ze zijn geen superbeleggers.

Zo’n 80 procent van de huisbazen bezit slechts één woonhuis. Vaak aangekocht als appeltje voor de dorst. De particuliere belegger verhuurt aan meer dan één miljoen Nederlanders. Zij zijn de ruggengraat van de huizenmarkt. Zonder hen stort de huurmarkt in. En daarom roept EW de goede huisbaas uit tot Nederlander van het Jaar.