Dit zijn de beste rode wijnen onder de 10 euro (o.a. bij Hema, Aldi en Lidl)

Wijndruif uit 2020

Prijs: € 9,95

Verkoper: vinoblesse.nl

Lastours bestaat al eeuwen, zijn wijnen geven dagelijks plezier. Sjieker en smakelijker huiswijn is er niet. Net als zijn wit een spannende druivenmix: wereldberoemde van Bordeaux en obscure van Gaillac.

Wijndruif: Nero di troia 2022

Prijs: € 9,75

Verkoper: vindmijnwijn.nl

Nero di troia heeft niets te maken met Troje of oude Grieken, wel is het een oeroude druif die in de Zuid-Italiaanse hitte verrassend lichtvoetige wijnen levert, met een waaier aan sympathieke smaken.

Wijndruif uit 2021

Prijs: € 9,95

Verkoper: henribloem.nl

Samenwerking van Franse mourvèdre, syrah en merlot, Italiaanse sangiovese en Spaanse tempranillo resulteert in ruig doch goedertieren Zuid-Afrikaans rood met wat John Wayne in de afdronk.

Wijndruif: Carmenère 2023

Prijs: € 4,49

Verkoper: Aldi

Zo’n anderhalve eeuw geleden bijna uitgestorven, herontdekt in Chili: bordeaux-druif carmenère. Naaste familie van cabernet sauvignon. Deftig cassisfruit, voorname tannines, statig, slank en sierlijk van structuur.

Wijndruif uit 2022

Prijs: € 7,99

Verkoper: HEMA

De familie Perrin, wereldberoemd door haar fameuze châteauneuf Beaucastel, maakt hier van carignan, grenache, syrah en cinsault karakteristiek zonnig kruidig Zuid-Frans, maar dan slank, elegant, ingetogen.

Wijndruif: Cabernet, merlot 2021

Prijs: € 10,49

wijnvoordeel.nl

Bordeaux-druiven cabernet en merlot zonder Franse appellation, wel met nauwkeurige Australische herkomst. Ferguson Valley, in de wijnstreek Geographe. Avontuurlijke smaken, deftig opgevoed.

Wijndruif: Tinto 2022

Prijs: € 9,95

Verkoper: colaris.nl

De Douro kenden we lang alleen van de port. Maar van al die inheemse port- druiven kun je ook andere wijn maken. Gespierd en eigenzinnig, spannend en lenig. Klein van naam en prijs, groots van smaak.

Wie is Nicolaas Klei?

‘”Uh… ik drink heel veel wijn en daar schrijf ik dan stukjes over,” zeg ik als mensen me vragen hoe ik aan de kost kom. Aarzelend, want ik blijf het wat vreemd vinden. Politie, brandweer, bestuurder van een grote graafmachine, dat zijn Echte Beroepen. Dus ik leg uit: wekelijkse stukjes voor EW, de wijnencyclopedie Wijnwijs, een half dozijn andere wijnboeken. Ja, ik had het ook nooit gedacht, toen ik rechtsgeschiedenis studeerde en wijn slechts een liefhebberij was. Maar ik werd gevraagd voor een stukje over wijn, een boek, meer stukjes, nog een boek… En van 2001 tot 2021 verscheen jaarlijks de Supermarktwijngids, later de Omfietswijngids genoemd. Is wijn dan ook nog leuk, als er ruim drieduizend flessen op de stoep staan om geproefd te worden? Ja. Maar het is ook wel echt werk.