Dit zijn de beste rode wijnen boven de 10 euro van 2024

Wie is Nicolaas Klei?

‘”Uh… ik drink heel veel wijn en daar schrijf ik dan stukjes over,” zeg ik als mensen me vragen hoe ik aan de kost kom. Aarzelend, want ik blijf het wat vreemd vinden. Politie, brandweer, bestuurder van een grote graafmachine, dat zijn Echte Beroepen. Dus ik leg uit: wekelijkse stukjes voor EW, de wijnencyclopedie Wijnwijs, een half dozijn andere wijnboeken. Ja, ik had het ook nooit gedacht, toen ik rechtsgeschiedenis studeerde en wijn slechts een liefhebberij was. Maar ik werd gevraagd voor een stukje over wijn, een boek, meer stukjes, nog een boek… En van 2001 tot 2021 verscheen jaarlijks de Supermarktwijngids, later de Omfietswijngids genoemd. Is wijn dan ook nog leuk, als er ruim drieduizend flessen op de stoep staan om geproefd te worden? Ja. Maar het is ook wel echt werk.